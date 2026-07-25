На перегоне «Кишерть – Шумково» полностью восстановили движение поездов

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На полное восстановление движения поездов на перегоне «Кишерть – Шумково» у железнодорожников ушло около 10 дней. Сход шести грузовых вагонов с глиноземом и одной секции локомотива произошел 15 июля в 23:31 (московское время). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после схода вагонов с рельсов.

Движение поездов по двум путям в штатном режиме открыли 24 июля в 15:00. В ходе восстановительных работ пропуск пассажирских поездов по перегону осуществлялся по одному пути в обоих направлениях.

Пресс-служба Свердловской железной дороги сообщила о масштабе проведенных работ. Железнодорожники укрепили насыпь, отремонтировали около 500 метров пути, две опоры и другие элементы контактной сети. Сход вагонов произошел из-за аномального количества осадков и деформации насыпи. Пострадавших нет.

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