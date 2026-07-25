В Перми простятся с известнейшим историком и краеведом Ольгой Мельчаковой

Фото: ГКБУ «Государственный архив Пермского края»

Государственный архив Пермского края сообщил об преждевременном уходе из жизни известнейшего архивиста, историка и краеведа. Мельчакова Ольга Александровна скончалась 22 июля в возрасте 70 лет.

Ольга Мельчакова родилась 1 февраля 1956 года в Перми. После окончания Пермского педагогического училища несколько лет работала в учреждениях дошкольного образования Оханского района и Перми. В 1986 году заочно окончила истфак Пермского госуниверситета.

Почти полутора десятка лет, с 1986 по 1989 годы и с 1993 по 2004 годы, Ольга Александровна работала в Государственном архиве Пермской области. Она начинала работу в группе личных фондов и кинофотодокументов, затем в отделе информации, публикации и научного использования документов.

В 1989-1993 годах Ольга Мельчакова возглавляла музей Пермского лесокомбината «Красный Октябрь», с 2004 по 2022 годы работала в Архиве города Перми.

Ольга Александровна активно занималась научно-исследовательской деятельностью. При ее непосредственном участии увидели свет: справочник «Из истории религии в Прикамье», «Монастыри, церкви и часовни г. Перми», «Городские головы города Перми». В пермском архиве она работала над составлением календарей-справочников города.

Прощание с Ольгой Мельчаковой состоится 25 июля с 13:00 в церкви святых Царственных страстотерпцев на ул. Архитектора Свиязева, 19.

Коллектив Государственного архива Пермского края выражает глубокие соболезнования родным и близким Ольги Александровны.

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