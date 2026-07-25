В Перми запустили БПЛА для воздушной разведки загрязнения рек Мулянки и Пыж

Фото: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

В бассейнах рек Мулянка и Пыж на территории Перми продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов. В водной акватории развернули 20 рубежей боновых заграждений для предотвращения дальнейшего распространения пятен.

По информации краевого Минприроды на утро 25 июля, специалисты одновременно ведут работы на нескольких ключевых участках рек. На реке Пыж идет активный сбор воды, загрязненной нефтепродуктами. У защитной дамбы продолжается очистка береговой линии от мусора.

На реке Мулянке продолжается непрерывный сбор нефтяной пленки с поверхности воды. Параллельно ведутся работы по очистке береговой линии от загрязнений. В районе пешеходного моста на ул. Строителей установили дополнительную линию бонов для концентрации пятна перед сбором. На территории базы отдыха «Манки Ривер Парк» приступил к работе маломерный экскаватор для очистки прибрежной зоны.

Для усиления развернутой группировки специалистов к месту работ прибыли спасатели ООО СПАСФ «Природа» и аварийно-спасательная бригада из Республики Коми.

Над реками Пыж и Мулянка с использованием БПЛА провели воздушную разведку для комплексного обследования территории с воздуха. Полученные материалы поступят в краевое управление Росприроднадзора. Ведомство проведет расчет размера причиненного окружающей среде ущерба и приступило к внеплановой проверке компании «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». Результаты огласят после ее завершения.

Сотрудники Пермского зоопарка завершили реабилитацию птиц. Им удалось восстановить маслянистый слой на оперении уток восстановлен, идет определение порядка и места их выпуска в дикую природу.

Минприроды Прикамья с приходом жары призывает жителей Перми и гостей города соблюдать меры предосторожности, воздержаться от купания и водных активностей на реках Мулянка и Пыж, не выгуливать домашних животных вблизи загрязненной акватории. Также запрещено использовать воду из рек для бытовых нужд.

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