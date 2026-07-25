В Перми закроют фестивальный городок на эспланаде

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Перми 25 июля завершит работу фестивальный городок «Город встреч» на городской эспланаде. За прошедший месяц работы на своей сцене он принял более 100 выступлений творческих коллективов Прикамья, а также звезд отечественной эстрады.

Заключительным событием городка станет выступление певца и автора песен, участника конкурса «Евровидение» Петра Налича. Для гостей фестиваля в этот вечер он обязательно споет песню Guitar, которая около 20 лет назад принесла ему небывалую популярность. Концерт начнется в 20:00.

Фестивальный городок ждет пермяков и гостей города с 15:00. (0+) Завершающее Большой летний фестиваль «Город встреч» событие состоится в августе. Пермь отметит «Ночь города».

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