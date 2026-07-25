В Перми закрыли воздушное пространство для гражданских самолетов

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Росавиация с 07:30 25 июля ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Пермь» («Большое Савино»). Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту задерживается прилет и вылет нескольких авиарейсов. Ограничения также действуют в ближайших к Прикамью аэропортах Казани, Кирове, Оренбурге, Уфе.

Одновременно в Пермском крае ввели режим «Беспилотная опасность».

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