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НовостиОбщество24 июля 2026 17:35

Выпускницу пермского меда обязали вернуть более 112 тысяч рублей

Выплату вернули за нарушение требований целевого обучения
Дарья ЩЕРБИНИНА
Выпускницу пермского меда обязали вернуть более 112 тысяч рублей

Выпускницу пермского меда обязали вернуть более 112 тысяч рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Лысьвенский городской суд удовлетворил иск Министерства здравоохранения Пермского края к выпускнице Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера. Девушку обязали вернуть 112,8 тысячи рублей, которые она получила в качестве мер поддержки во время обучения.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, в 2019 году между региональным Минздравом, студенткой и Лысьвенской больницей был заключен договор о целевом обучении. По его условиям будущий врач должна была получить образование по специальности «Лечебное дело», а затем не менее трех лет работать участковым терапевтом в Лысьве либо поступить в целевую ординатуру по специальности, необходимой медицинскому учреждению.

За время учебы студентке выплатили 112 800 рублей. После получения диплома она не устроилась на работу в больницу, указанную в договоре, и не выполнила взятые на себя обязательства.

Суд признал требования Министерства здравоохранения Пермского края обоснованными и постановил взыскать с выпускницы всю сумму предоставленной финансовой поддержки. На данный момент решение еще не вступило в законную силу.

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