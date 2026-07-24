Выпускницу пермского меда обязали вернуть более 112 тысяч рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Лысьвенский городской суд удовлетворил иск Министерства здравоохранения Пермского края к выпускнице Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера. Девушку обязали вернуть 112,8 тысячи рублей, которые она получила в качестве мер поддержки во время обучения.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, в 2019 году между региональным Минздравом, студенткой и Лысьвенской больницей был заключен договор о целевом обучении. По его условиям будущий врач должна была получить образование по специальности «Лечебное дело», а затем не менее трех лет работать участковым терапевтом в Лысьве либо поступить в целевую ординатуру по специальности, необходимой медицинскому учреждению.

За время учебы студентке выплатили 112 800 рублей. После получения диплома она не устроилась на работу в больницу, указанную в договоре, и не выполнила взятые на себя обязательства.

Суд признал требования Министерства здравоохранения Пермского края обоснованными и постановил взыскать с выпускницы всю сумму предоставленной финансовой поддержки. На данный момент решение еще не вступило в законную силу.

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