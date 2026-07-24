В Кочевском округе увеличили выплату за заключение контракта на военную службу Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Кочевском округе Пермского края существенно вырос размер единовременной выплаты для граждан, заключающих контракт на прохождение военной службы для участия в специальной военной операции.

Соответствующее решение приняли депутаты окружной Думы. Теперь сумма муниципальной поддержки составит 100 тысяч рублей вместо прежних 15 тысяч. Выплата предусмотрена для граждан России, иностранных граждан и лиц без гражданства, подписавших контракт.

Документ начнет действовать после его официального опубликования на ресурсах администрации муниципалитета.

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