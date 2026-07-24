После фестиваля «Причал» в Перми запустят дополнительные автобусные рейсы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 26 июля в Перми усилят работу общественного транспорта, чтобы гости фестиваля «Причал» смогли без проблем добраться домой после завершения мероприятия.

Как сообщили в городском департаменте транспорта, после 23:00 будут организованы дополнительные рейсы автобусов №2, №15 и №20. Они отправятся от остановки «Улица Адмирала Ушакова» в сторону центра города, обеспечив выезд посетителей из Кировского района.

Уточнить расписание, маршруты и отследить движение автобусов в режиме реального времени можно на сайте и в мобильной версии МКУ «Гортранс».

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