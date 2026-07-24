Билеты на скоростной катер «Колва» стали доступны для покупки онлайн Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители и гости Пермского края теперь могут приобрести билеты на скоростной катер «Колва» через интернет.

Для оформления поездки необходимо выбрать один из причалов — «Пермь», «Краснокамск» или «Усть-Качка», а затем указать нужную дату и время отправления. Стоимость билета при покупке через сайт составляет 540 рублей. Перевозки выполняет «Пермское речное пароходство».

Всего на рейс доступно 18 мест, из которых 16 продаются онлайн. Еще два места сохраняются для пассажиров, имеющих федеральные и региональные социальные проездные. Купить билет можно не раньше чем за семь дней до отправления. В настоящее время в продаже доступны рейсы начиная с 27 июля.

Скоростной катер начал работу 19 июня. За первый месяц эксплуатации судно выполнило 18 рейсов и перевезло 1 645 пассажиров. Средняя заполняемость составила 78%.

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