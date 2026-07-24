Почетный гражданин Перми Николай Семикопенко отметил 75-летний юбилей

Фото: канал МАКС Эдуарда Соснина

75-летие отмечает Почетный гражданин Перми Николай Семикопенко — один из известных представителей авиационной промышленности региона.

Николай Семикопенко родился в Перми. Еще в юности он увлекся техническими науками, а после получения образования связал свою профессиональную деятельность с авиационной отраслью.

В 1995 году он основал предприятие «Авиационные редукторы и трансмиссии — Пермские моторы» («Редуктор-ПМ») и руководил им до 2022 года. Под его руководством завод прошел путь от нового производства до одного из ведущих международных производителей вертолетных трансмиссий.

За большой вклад в развитие авиационной промышленности и социально-экономическое развитие Перми Николаю Семикопенко было присвоено звание Почетного гражданина города.

В день юбилея имениннику выразили благодарность за многолетний труд, вклад в укрепление статуса Перми как одного из крупнейших центров авиационного машиностроения России, а также пожелали крепкого здоровья, благополучия и новых сил.

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