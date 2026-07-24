В Перми строят первый дисперсионный фонтан в Александровском сквере

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В Александровском сквере Перми продолжаются работы по благоустройству территории, где появится первый в городе мелкодисперсионный фонтан. Новый общественный объект создают на месте бывшей инфекционной больницы в квартале улиц Пушкина, Куйбышева, Попова и Революции. Об этом пишет Business Class.

Александровский сквер станет первым этапом обновления территории рядом с Центральным рынком. После завершения работ здесь появится современное городское пространство с детской площадкой, зонами спокойного отдыха, уличными тренажерами и площадками для мероприятий.

В сквере установят скамейки, урны, перголы, оборудуют велопарковку, освещение и систему видеонаблюдения. Также проект включает озеленение территории и высадку новых растений.

Главной особенностью нового пространства станет первый в Перми паровой фонтан. В отличие от привычных конструкций с водяными струями, такой фонтан создает легкое облако водяного тумана. Он будет выполнять не только декоративную функцию, но и помогать охлаждать воздух в жаркие дни. В оформлении фонтана предусмотрена художественная композиция с изображением силуэтов рыб.

При благоустройстве территории учитывают и историческую ценность места. В проект включили здание бывшей Клиники инфекционных болезней, где работал профессор Г. В. Флейшер. Объект культурного наследия регионального значения сохранят и сделают частью нового архитектурного решения.

Сейчас на площадке завершено строительство всех подпорных стен, которые будут формировать будущие зеленые зоны. Со стороны улицы Куйбышева началась укладка тротуарной плитки, рядом оборудуют детскую площадку. Необходимое оборудование для нее, тренажеры, скамейки, навесы и другие элементы благоустройства уже доставлены на объект.

Также специалисты продолжают прокладывать инженерные сети. Со стороны улицы Пушкина готовят коммуникации для работы фонтана, системы автоматического полива и модульного общественного туалета. Возле Центрального рынка частично уложена плитка и подготовлено основание для будущей дороги, которая в дальнейшем соединит улицы Пушкина и Революции.

На территории продолжается устройство ливневой канализации, установка бордюрного камня и подготовка оснований для скамеек, урн, столиков и пергол. Чаша будущего фонтана уже полностью забетонирована. В ближайшее время рабочие приступят к монтажу форсунок, инженерных систем, освещения и облицовке конструкции гранитом.

«Работы сейчас идут сразу на нескольких участках. Специалисты занимаются отделкой подпорных стен, подготовкой фундаментов для малых архитектурных форм, благоустройством газонных зон и созданием площадок для технических помещений. Одной из главных особенностей проекта станет первый в Перми паровой фонтан. Кроме того, в местах отдыха появятся навесы с декоративным виноградом», — сообщил изданию производитель работ ООО «ТехДорГрупп» Евгений Козлов.

Завершить все работы по созданию нового общественного пространства планируется до конца 2026 года.

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