Фото: пресс-служба ФК "Амкар"

Пермский футбольный клуб «Амкар» объявил об уходе вратаря Владислава Зернаева. Свою карьеру футболист продолжит в белгородском «Салюте», сообщили в пресс-службе команды.

Зернаев пополнил состав «красно-черных» в январе 2026 года. За это время он принял участие в семи матчах, при этом в двух встречах сумел сохранить свои ворота «сухими».

Ранее «Амкар» уже расстался с несколькими игроками. Команду покинули голкипер Тимур Зайнуллин, полузащитник Арсений Чернышев, нападающий Дмитрий Шерстобитов, а также защитники Михаил Сухорученко и Исламжан Насыров.

Ранее "КП-Пермь" писала, что пермский футбольный клуб «Амкар» меняет главного тренера. Руководить командой теперь будет Игорь Беляев. Он пришел на смену Ярославу Мочалову, который возглавлял клуб с сентября 2025 года. Соглашение с новым главным тренером рассчитано до конца июня 2027 года.

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