В Перми на реках Пыж и Мулянка создали дополнительную линию защиты

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми продолжается активная фаза по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов реку Мулянка. Специалисты ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» доложили о принимаемых мерах на состоявшемся заседании межведомственной рабочей группы.

Работы проходят на нескольких участках: в реке Мулянке – район ул. 2-я Мулянская, пляж, районы у Мегацентра, Сбербанка и базы отдыха «Манки Ривер Парк», участок от ул. Строителей до устья; реке Пыж – район дома №10 на ул. 1-я Пыжевская. На Мулянке дополнительно установили пять боновых заграждений и довели их количество до 17.

Заграждения образовали третью линию защиты для перехвата остаточных пятен нефтепродуктов. Это позволило создать надежный барьер перед впадением притока в Каму.

При ведении работ специалисты используют жидкий и сухой биорастворимый сорбент. Он предназначен для экспресс-поглощения нефтяного пятна. Сорбент безопасен для природных ресурсов и имеет высокую эффективность. Вещество используется для очистки Мулянки в районах базы отдыха «Манки Ривер Парк», ш. Космонавтов и ул. Строителей.

По информации сайта губернатора и правительства Пермского края, параллельно по берегам рек ведется обработка жидким сорбентом. Это необходимая мера при разливах нефти: реагенты не дают загрязнению закрепиться на суше. Выбранный способ позволит минимизировать ущерб для экосистемы.

К ликвидации последствий ЧС присоединились специалисты «Камводэксплуатация», Поисково-спасательной службы Удмуртии и ООО «Нижегородский институт прикладных технологий». Общая численность задействованных в очистке рек специалистов достигла 163 человек и 34 единиц техники. Из акватории рек удалось собрать 4 482 куб. метров загрязненой воды.

Компания «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» взяла на себя обязательства по оказанию содействия волонтерам, работающим с пострадавшими птицами и животными. В планах предприятия стоит строительство дополнительного вольера для спасенных животных и обеспечение их необходимыми медикаментами.

Краевое управление Роспотребнадзора и Центр гигиены и эпидемиологии Прикамья ведут ежедневный мониторинг воздуха в жилой зоне вблизи реки Мулянки. Исследуются содержание веществ, характерных для нефтепереработки. Превышения гигиенических нормативов не зафиксировано.

Министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Беланович заявил, что координация работ дает результаты. Кратно увеличилась группировка сил и средств. Появились дополнительные боны, увеличилось количество мест сбора нефтепродуктов. Идет снос древесно-кустарниковой растительности и чистка грунтов.

«Рассчитываю, что темпы работ будут увеличены. По итогам совещания поставлена задача усилить контроль за боновыми заграждениями, установить круглосуточное наблюдение за ними и уделить особое внимание разведке заливов для комплексной оценки», – отметил Дмитрий Беланович.

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