В муниципалитетах Прикамья планируют расширить льготы для участников СВО Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Пермского края намерены рекомендовать всем муниципалитетам ввести полное освобождение участников специальной военной операции от уплаты земельного налога независимо от площади участка.

Этот вопрос обсудили на встрече губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с представителями региональной Ассоциации ветеранов СВО. С инициативой расширить действующую меру поддержки выступил руководитель пермского отделения организации Александр Григоренко.

Сейчас участники СВО, а также члены их семей, включая семьи погибших военнослужащих, могут воспользоваться налоговым вычетом на шесть соток одного земельного участка. При этом в нескольких муниципалитетах региона — Кочевском, Добрянском, Осинском и Чайковском округах — уже действует полное освобождение от земельного налога без учета площади земли.

По словам Дмитрия Махонина, краевые власти поддерживают это предложение и рекомендуют распространить такую практику на все территории Пермского края.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru