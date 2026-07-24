Вузы Прикамья завершают прием документов от абитуриентов по итогам ЕГЭ

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Вузы Пермского края 25 июля завершат прием документов на поступление от выпускников по итогам ЕГЭ. В краевом Минобре напомнили о двух возможных способах их подачи – лично в приемной комиссии или онлайн через сервис «Поступление в вуз онлайн» с подтвержденной учетной записью. Цифровизация госуслуг в Прикамье реализуется в рамках нацпроекта «Экономика данных».

После завершения приема документов вузы сформируют конкурсные списки. Их опубликуют 27 июля. Найти себя в списках можно своему ID. Цифровой код абитуриента отображается в правом верхнем углу ленте уведомлений по заявлению на поступление в вуз.

Для зачисления в вуз необходимо отправить в приемную комиссию согласие. Для этого используются те же самые способы, что и при подаче документов.

«Согласие на зачисление подается только в один вуз. Списки зачисленных на бюджетной основе будут опубликованы при отдельных, особых и целевых квотах 3 августа, этапе этап основного конкурса – 7 августа. Обратите внимание, в эти дни отозвать согласие на зачисление будет невозможно», – предупредила замминистра образования и науки Пермского края по высшему образованию Светлана Долгополова.

По информации сайта губернатора и правительства Пермского края, вузы Прикамья в новом учебном году предоставят около 8 тыс. бюджетных мест, включая более 1,5 – целевых. Поступая на целевое обучение, абитуриенты получат возможность вместе с выбором профессии и учебного заведения выбрать и работодателя. Это обеспечит гарантированное трудоустройство в будущем.

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