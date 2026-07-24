На мандаты депутатов Госдумы РФ претендуют 35 кандидатов от Прикамья

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Краевой избирком 22 июля завершил процедуру выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы Федерального собрания РФ от Прикамья. В Пермском крае выборы проведут в четырех одномандатных избирательных округа №62, №63, №64 и №65.

По округу №62 «Пермский» свои кандидатуры выдвинули 10 человек, №63 «Чусовской» – 9, №64 «Кунгурский» и №65 «Кудымкарский» – по 8. Обще число кандидатов составило 35 человек, включая 33 – от политических партий. «Партийцы» освобождены от сбора подписей в поддержку выдвижения.

Двум кандидатам-самовыдвиженцам для регистрации предстоит собрать и представить в избирком Пермского края подписи избирателей в свою поддержку от №62 не менее 7 644, №63 – 7 376. Подача документов на регистрацию продлится до 5 августа.

В новый состав краевого парламента на 60 мандатов претендуют 946 кандидатов, в Пермскую гордуму на 36 депутатских мест – 363 кандидата. Выборы состоятся в единые дни голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

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