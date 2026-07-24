Пермское УФАС наказало нарушителей закона о рекламе на 1 млн рублей

Фото: ФАС России

Пермское УФАС с января по июнь 2026 года рассмотрело 102 поступившие на рекламу жалобы на рекламу. На нарушителей закона краевое ведомство наложило штрафные санкции на общую сумму, превышающую 1 млн руб.

Антимонопольная служба Прикамья возбудила 25 дел по признакам нарушения закона о рекламе, в 21 случае признала нарушения и вынесла решения. УФАС также выдало нарушителям 8 предписаний о необходимости прекратить выявленные нарушения.

Федеральный закон о рекламе направлен на развитие рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, а также пресечение ее ненадлежащих фактов.

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