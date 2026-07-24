Житель Прикамья отсудил 30 тысяч рублей за сорванное ледовое шоу

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мечта жителя Пермского края посетить ледовое шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром» не сбылась. Объявленный на декабрь 2025 года – январь 2026 года спектакль перенесли на открытую дату.

Купивший билеты на сорванное шоу пермяк обратился к организатору с требованием о возврате денежных средств. В добровольном порядке потраченные деньги в установленный законом «О защите прав потребителя» в 10-дневный срок он не получил. После этого житель Прикамья обратился в краевое управление Роспотребнадзора.

Ведомство установило, что в случае отмены, замены либо переноса даты зрелищного мероприятия организация обязана возместить посетителю по его инициативе полную стоимость билета. В интересах потребителя Роспотребнадзор обратился с иском к ООО «Ледовые сезоны» о взыскании денежных средств за билеты, неустойки, убытков и морального вреда.

Решением мирового судьи требования потребителя удовлетворены в полном объеме. За сорванный концерт ему вернули 30,2 тыс. руб., включая размер компенсации морального вреда 5 тыс. руб.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru