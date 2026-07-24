В Перми согласовали архитектурно-градостроительный облик «Территории спорта»

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Мотовилихинском районе Перми планируют построить крупный спортивный объект на ул. Лебедева. Городской департамент градостроительства и архитектуры согласовал архитектурно-градостроительный облик многофункционального спортивного комплекса «Территория спорта». Новый объект появится рядом с УДС «Молот».

Главной особенностью архитектуры проекта станет функциональная входная группа. Центральный вестибюль спорткомплекса станет распределительным узлом между раздевалками для спортсменов и залами на первом этаже, а также ведущими на втрой этаж к трибунам лестничными пролетами для зрителей. Вход в комплекс «Территория спорта» станет доступен со всех сторон.

Проект выдержал визуальный стиль объекта в общей цветовой гамме окружающей застройки. Главный фасад оформит витражное остекление, здание украсит архитектурно-художественная подсветка. Визуализацию представленного проекта разместил сайт губернатора и правительства Пермского края.

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

Здание главного корпуса площадью более 12,5 тыс. кв. метра станет трехэтажным, включая один подземный этаж. Общая площадь нового спорткомплекса составит более 18 тыс. кв. метров. Он включит: ледовую арену, универсальные спортивные залы для игры в баскетбол и волейбол, бассейн, залы для единоборств, художественной гимнастики, бадминтона и настольного тенниса. В спорткомплексе также разместят административно-бытовые и медицинские помещения.

На прилегающей к «Территории спорта» возведут стадион. Он разместит поле с искусственным газоном, легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками, секторы для прыжков и толкания ядра, два открытых теннисных корта.

«Проектная документация находится на рассмотрении государственной экспертизы. Строительство будет вестись в рамках региональной инвестиционной программы за счет средств краевого бюджета», – сообщило министерство строительства Пермского края.

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