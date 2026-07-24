В ПГНИУ средний конкурс на одно бюджетное место достиг 14 человек

Фото: Павел ШАТРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский классический университет на бюджетные места очной формы обучения поступило более 30 тыс. заявлений по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Прием документов от абитуриентов для поступления на бюджетные места по результатам ЕГЭ завершится 25 июля.

Средний конкурс на одно бюджетное место очной формы обучения по программам бакалавриата и специалитета составляет 13,68 человека, внебюджетные места – 9,63. На часть направлений подготовки приемная комиссия приняла около 1 000 заявлений по каждому.

В число наиболее популярных направлений и абитуриентов входят: «Информационные системы и технологии», «Прикладная математика и информатика», «Государственное и муниципальное управление».

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru