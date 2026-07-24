В Перми вручили Звезду Героя России маме погибшего участника СВО

Фото: сайт губернатора и Правительства Пермского края

В Перми состоялась церемония вручения медали «Золотая Звезда» Героя России родственникам погибшего участника СВО. Гвардии прапорщик Лев Цибизов проходил службу командиром группы разведки 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской бригады специального назначения.

Высшую награду страны вручили маме героя Любови Цибизовой. Она приняла Звезду Героя России погибщего сына из рук главы региона Дмитрия Махонина и врио командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Дмитрия Овчарова.

Лев Цибизов родился 7 августа 1999 года. Начиная с 2022 года он участвовал в боях за Серебрянское лесничество, освобождал Авдеевку и другие ключевые населенные пункты. Погиб 15 ноября 2024 года. Льву Владимировчу за проявленное мужество указом президента РФ присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно).

«Пермская земля всегда была родиной героев. Лев продолжил дело предков, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны. Гордимся им и всегда будем помнить его подвиг. Он – пример мужества и стойкости для наших бойцов и всех нас», — отметил глава региона, обращаясь к матери героя.

Пермский край окажет всю необходимую помощь и поддержку семье погибшего военнослужащего.

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