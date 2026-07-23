В Прикамье гонка за «лайками» в мессенджере привела админа к задержанию ФСБ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

УФСБ России по Пермскому краю задокументировало противоправную деятельность уроженца Красновишерска. Его признали причастным к распространению заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Житель Прикамья разместил информацию в публичном телеграм-канале, являясь его администратором. Краевое следственное управление СК РФ на основании представленных ФСБ материалов в отношении злоумышленника возбудило уголовное дело.

Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемого в преступлении. По выдвинутой уголовной статье ему грозит штраф до 1 млн руб. либо лишение свободы на срок от шести до восьми лет.

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