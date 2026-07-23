В Прикамье число пострадавших от клещей продолжает сокращаться

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В Пермском крае на активность клещей существенным образом повлияла погода. Третью неделю погожие дни чередуются с дождями. Пермяки из-за ливней стали меньше посещать леса, где наиболее часто фиксируются случаи присасывания опасных насекомых.

По данным краевого Роспотребнадзора, за первую неделю июля в медучреждения обратились 643 пострадавших от клещей, во вторую – 845, третью – 270. К примеру, в конце июня за помощью обратились 1 676 человек. По состоянию на 22 июля, поступило 15 820 обращений, включая 2 364 – от детей.

Более половины снятых клещей с пострадавших людей заражены иксодовым клещевым боррелиозом – 52,9% случаев, 2,8% – моноцитарным эрлихиозом человека; 1,4% – клещевым вирусным энцефалитом; 1% – гранулоцитарным анаплазмозом человека.

При посещении лесов зафиксировали 65,6% случаев присасывания клещей, 25,9% – индивидуальных садовых и дачных участков, 6,3% – придомовой территории. Наиболее опасными для посещения остаются: Пермский округ – 2 115 обращений, Пермь – 1 567, Добрянский округ – 1 099.

На этой неделе в Перми приступили ко второму этапу акарицидной обработки городских лесов. Против клещей обработают шесть участковых лесничеств.

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