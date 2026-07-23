В Прикамье для участников СВО введут новую налоговую льготу

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Глава региона Дмитрий Махонин встретился с активом региональной Ассоциации ветеранов СВО. Участники встречи обсудили меры господдержки ветеранов боевых действий и их семей.

К губернатору обратились с инициативой о введении на территории Прикамья новой льготы для участников СВО. Руководитель ассоциации Александр Григоренко предложил расширить льготу по земельному налогу. На федеральном уровне такая мера поддержки уже существует. Государство освобождает от налога на землю до шести соток.

В Прикамье на территории Кочевского, Добрянского, Осинского и Чайковского округах налоговая льгота уже действует независимо от размера участка. Дмитрий Махонин поддержал инициативу. Глава региона рекомендует ее главам всех территорий края для введения во всех муниципалитетах.

Встреча состоялась в Доме ветеранов СВО. В нем оборудовали спортзал для занятий адаптивным спортом, участники специальной военной операции своими силами создали музей.

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