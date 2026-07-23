В аэропорту Перми экстренно приземлился казанский авиарейс из Шарм-эль-Шейха

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Пермская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с незапланированной посадкой воздушного судна в Международном аэропорту «Пермь». В «Большом Савино» приземлилось воздушное судно египетской авиакомпании Nesma Airlines.

Самолет выполнял авиарейс по маршруту NE 656 «Шарм-эль-Шейх – Казань». Воздушное судно произвело незапланированную посадку в 07:13 23 июля в связи с введением ограничений на

В целях обеспечения безопасности полетов воздушное судно направили на запасной аэродром. Пермская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров.

В «Большом Савино» также задерживается на шесть с половиной часов до 01:35 24 июля вылет авиарейса SU 730 в Анталью, СУ 1769 «Пермь – Москва» с вылетом в 20:20 отменен.

Задерживается прилет авиарейсов: SU 731 из Антальи с 17:15 до 22:14, FV 6507 из Москвы – с 17:35 до 20:06, СУ 1768 из Москвы с прилетом в 19:20 отменен.

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