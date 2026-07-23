В Пермском крае обезвредили преступную группу, похищавшую деньги участников СВО

Кадр из видео МВД России

Следственное управление УМВД России по городу Перми возбудило уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем против семи жителей Прикамья. Их подозревают в многоэпизодном мошенничестве и принуждении к уклонению от дачи показаний.

Преступная группа искала на территории Перми и Пермского края потенциальных участников СВО. Их убеждали заключить контракты с Минобороны РФ, а затем сопровождали при оформлении документов.

Кандидатам за определенную плату обещали обеспечить прохождение военной службы в тыловых подразделениях. После этого склоняли предоставить доступ к банковским картам, на которые после заключения контракта военнослужащим начислялись выплаты. Поступающие средства похищались. Общая сумма ущерба составила около 19 млн руб.

Для сокрытия противоправной деятельности фигуранты уголовного дела угрожали свидетелям и потерпевшим физическим насилием.

Участников преступной группы задержали сотрудники оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, краевого ГУ МВД России. Ими оказались семь жителей Пермского края. Шестеро из них заключены под стражу.

В ходе обысков у задержанных изъяты банковские карты, средства связи, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В качестве обеспечительной меры для возмещения ущерба изъяли девять единиц транспортных средств.

«Проверяется причастность обвиняемых к аналогичным противоправным деяниям, устанавливаются личности их возможных соучастников», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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