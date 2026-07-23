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НовостиПроисшествия23 июля 2026 13:49

В Пермском крае обезвредили преступную группу, похищавшую деньги участников СВО

Против семи участников группы возбудили уголовное дело
Павел ШАТРОВ
Кадр из видео МВД России

Кадр из видео МВД России

Следственное управление УМВД России по городу Перми возбудило уголовное дело об организации преступного сообщества и участии в нем против семи жителей Прикамья. Их подозревают в многоэпизодном мошенничестве и принуждении к уклонению от дачи показаний.

Преступная группа искала на территории Перми и Пермского края потенциальных участников СВО. Их убеждали заключить контракты с Минобороны РФ, а затем сопровождали при оформлении документов.

Кандидатам за определенную плату обещали обеспечить прохождение военной службы в тыловых подразделениях. После этого склоняли предоставить доступ к банковским картам, на которые после заключения контракта военнослужащим начислялись выплаты. Поступающие средства похищались. Общая сумма ущерба составила около 19 млн руб.

Для сокрытия противоправной деятельности фигуранты уголовного дела угрожали свидетелям и потерпевшим физическим насилием.

Участников преступной группы задержали сотрудники оперативно-розыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, краевого ГУ МВД России. Ими оказались семь жителей Пермского края. Шестеро из них заключены под стражу.

В ходе обысков у задержанных изъяты банковские карты, средства связи, электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение. В качестве обеспечительной меры для возмещения ущерба изъяли девять единиц транспортных средств.

«Проверяется причастность обвиняемых к аналогичным противоправным деяниям, устанавливаются личности их возможных соучастников», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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