Краевые власти озвучили размер выплат для бойцов мобильных огневых групп

Глава регионального министерства территориальной безопасности раскрыл подробности о формировании мобильных огневых групп на территории Прикамья. Резервисты отряда БАРС (Боевой армейский резерв страны) выполняют задачу охраны воздушного пространства Пермского края от атак БПЛА.

Мобильные огневые группы имеют все необходимое оснащение. На боевое дежурство они выезжают на пикапах или грузовых автомобилях с установленными огневыми системами по уничтожению беспилотников. Под защитой отряда находятся критически важные предприятия и население региона.

Стать резервистом БАРС могут мужчины в возрасте до 52 лет, включая молодых людей до 30 лет, прошедших срочную службу, годные к выполнению боевых задач с категориями годности А, Б, В и имеющие образование не ниже девяти классов. Контракт для несения службы заключается с Минобороны РФ. Резервисты выполняют поставленные задачи исключительно на территории Прикамья.

После заключения контракта резервисты проходят обязательные двухнедельные сборы с обучением. После этого их распределяют на предприятия на всей территории региона. Служба включает полгода в один календарный год на протяжении трех лет.

За резервистами сохраняется рабочее место. Им производят две части выплат: от Миноблроны РФ в зависимости от военного звания и квалификации – 35-60 тыс. руб.; от предприятий – 100-150 тыс. руб. в месяц. Обязательным условием являются предоставление социальных гарантий и страхование жизни от военного ведомства.

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