В Прикамье средняя цена за литр дизтоплива впервые превысила 90 рублей

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На АЗС Пермского края не спадают темпы роста стоимости всех марок моторного топлива. За третью неделю июля Росстат отметил очередное повышение средней цены на бензин с 79,60 до 82,04 руб. за литр.

Средняя цена бензина марки АИ-92 выросла с 75,96 до 77,47 руб., АИ-95 – 81,99 до 85,17 руб., АИ-98 – 98,12 до 98,42 руб. В ПФО самый дорогой бензин теперь на заправках Мари Эл – в среднем 89,98 руб. за литр. В целом по России средняя цена на бензин за неделю выросла с 75,84 до 77,31 руб., Приволжском округе – с 73,18 до 74,27 руб.

По состоянию на 20 июля, стоимость дизельного топлива в Прикамье выросла с 89,44 до 90,25 руб. за литр, ПФО – с 83,02 до 83,79 руб., в целом по России – с 91,21 до 93,54 руб.

Росстат проводит мониторинг цен автомобильного и дизельного топлива на 1,8 тыс. АЗС в 280 городах страны.

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