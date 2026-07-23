В Перми у семи школ появятся современные спортивные площадки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Перми продолжается обновление спортивной инфраструктуры при школах. В этом году в разных районах города благоустроят семь новых площадок, где можно будет играть в футбол, волейбол и теннис, заниматься бегом, тренироваться на уличных тренажерах и сдавать нормативы ГТО.

В Свердловском районе рядом с адаптивной школой «Спутник» строят универсальную спортивную площадку с беговыми дорожками. Подрядчик уже подготовил основание будущего объекта.

В Орджоникидзевском районе возле школы № 101 выполнено более половины запланированных работ. Здесь оборудуют беговую дорожку, площадку для воркаута и сдачи нормативов ГТО. Сейчас специалисты устанавливают бордюры и завершают прокладку подземных коммуникаций.

У школы № 118 в Мотовилихинском районе появится футбольное поле с трибунами и беговыми дорожками. На объекте уже завершили подготовку территории, продолжаются работы по устройству дренажной системы и прокладке кабелей.

Масштабный спортивный комплекс создают и на территории «Открытой школы» в Индустриальном районе. Здесь разместят футбольное поле, баскетбольную площадку, зону с тренажерами и беговую дорожку. В настоящее время подготовлено основание комплекса, ведется монтаж бордюров и устройство дренажа.

Еще три объекта планируют открыть к началу нового учебного года. У школы № 32 в Ленинском районе обустроят футбольное поле и теннисную площадку. Возле лицея № 1 в Дзержинском районе появятся универсальная спортивная зона, тренажеры, беговая дорожка с системой водоотведения и место для спокойного отдыха. В лицее № 8 Индустриального района оборудуют футбольное поле, беговую дорожку и площадку для воркаута с тренажерами.

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