В Прикамье УК и ТСЖ накопили с начала года 100 млн рублей долгов за теплоресурсы

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Энергетики опубликовали список должников на 1 июля

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» составил список должников среди управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) региона. Представленные в нем управляющие многоквартирными домами организации допустили наибольшую просроченную задолженность за тепло и горячую воду перед ПАО «Т Плюс». По состоянию на 1 июля 2026 года общий долг по УК составляет 47,3 млн руб., ТСЖ – 49,3 млн руб.

Антилидерами по объему задолженности среди управляющих компаний являются: ООО УК «Акварели» (Пермь, ИНН 5904172468) с долгом 10,6 млн руб., ООО «УК «ПГС» (Пермь, ИНН 5904164562) – 7,7 млн руб., ООО «Новинки» (Березники, ИНН 5911059336) – 5 млн руб.

Среди ТСЖ первое место по сумме долга держат: ТСЖ «Солнечный город» (Пермь, ИНН 5904401742) – 5,2 млн руб., ТСЖ «Геологов, 11/2» (Пермь, ИНН 5905253889) – 4,7 млн руб., ТСЖ «Октябрьский» (Пермь, ИНН 5904134977) – 3,9 млн руб.

В отношении всех этих организаций в суд направлены иски о взыскании долгов. Полный список должников доступен в приложении, а также на официальном сайте «ЭнергосбыТ Плюс».

В энергосбытовой компании считают, что долги УК или ТСЖ за тепло и горячую воду являются наглядной демонстрацией некачественного управления многоквартирным домом. У жителей возникают справедливые вопросы: куда были направлены средства от платежей за жилищно-коммунальные услуги, почему они не доведены до теплоснабжающей организации, не злоупотребляет ли руководство «управляшки» остальными средствами жильцов.

«Если вы обнаружили в списке свою УК или ТСЖ, уточните – когда долги за тепло и горячую воду будут погашены. От своевременности оплаты ЖКУ напрямую зависят подготовка дома к осенне-зимнему периоду, обновление тепловых сетей, а также комфорт и качество жизни людей», — отметила директор Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Мария Круглякова.

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