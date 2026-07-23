В Перми задержали нарушителя за незаконную расклейку объявлений Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Свердловском районе Перми сотрудники городской Административно-технической инспекции совместно с Росгвардией задержали мужчину, который расклеивал рекламные объявления в запрещённых местах. Нарушение выявили 21 июля возле дома № 5б на улице Коминтерна, где объявления появились на опорах освещения и ограждениях. В отношении расклейщика составили административный материал.

В администрации Перми сообщили, что специалисты ежедневно проводят рейды, чтобы выявлять незаконные объявления и поддерживать порядок в городе. С начала года к ответственности уже привлекли 17 человек.

За размещение объявлений в непредназначенных местах предусмотрены штрафы. Для граждан их размер составляет до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, а для организаций — до 100 тысяч рублей.

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