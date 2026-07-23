Руководителя пермской IT-компании оштрафовали за игнорирование решения суда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми суд признал директора одной из IT-компаний виновным в злостном неисполнении вступившего в законную силу судебного решения. За совершённое преступление руководителю назначили уголовный штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю, уголовное дело было возбуждено после того, как компания не выполнила решение суда о выплате более 1,2 млн рублей другой IT-организации. Задолженность возникла из-за неполной оплаты разработанного программного обеспечения.

Исполнительный документ поступил судебным приставам в феврале 2024 года. Генерального директора уведомили о начале исполнительного производства через портал Госуслуг. Однако в установленный срок долг погашен не был, поэтому приставы арестовали банковские счета организации. Несмотря на принятые меры, деньги взыскателю так и не поступили.

Руководителя неоднократно приглашали к судебному приставу для объяснений. В декабре 2024 года его официально предупредили об уголовной ответственности за неисполнение судебного решения, однако он продолжил уклоняться от выполнения своих обязанностей.

В ходе расследования дознаватель установил, что у компании имелись средства для погашения долга. Следствие пришло к выводу, что директор сознательно не исполнял решение суда. За время уклонения от выплаты задолженности через счета организации прошло более 13 млн рублей, которыми руководитель распорядился по своему усмотрению.

По итогам рассмотрения дела суд признал директора виновным и назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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