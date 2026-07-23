Этнографический фестиваль «Лето в ИльТЮЗионе» познакомит с Ильинским округом

Фото: Этнографический фестиваль «Лето в ИльТЮЗионе»

В Перми этнографический фестиваль «Лето в ИльТЮЗионе» приглашает совершить культурологическое путешествие в Ильинский округ. Фестивальные события примет 25 июля культурное пространство «ИльТЮЗион» возле Театра юного зрителя на ул. Пермской, 66.

Гостей большого праздника познакомят с традициями исторического поселения Ильинский, известное как центр владений Строгановых в Прикамье. Именно в Ильинском когда-то обнаружили первые образцы деревянной скульптуры. Они положили начало знаменитой коллекции Пермской художественной галереи.

Фото: Этнографический фестиваль «Лето в ИльТЮЗионе»

Фестиваль стартует с выступлений творческих коллективов Ильинского округа. Начиная с 14:00 они представят программу «Сторонушка Ильинская». Зрителей ждут выступления вокального ансамбля «Сретенка», танцевальных коллективов «Искорки» и «Уралочка».

Фестивальные события этого дня также включат мастер-классы по валянию цветов на фетре, обвинской росписи на спиле дерева, созданию текстильных кукол, папье-маше, вязанию коврика. Всем желающим предложат своими руками сделать этнографические украшения из белой глины.

На площадке фестиваля «Лето в ИльТЮЗионе» также развернет работу ярмарка изделий ильинских мастеров.

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