В Прикамье похоронили участника СВО Степана Домацкого из Александровска

Фото: Администрация Александровского муниципального округа

В Александровске 23 июля простились с погибшим на СВО земляком. Домацкий Степан Сергеевич погиб при исполнении воинского долга. Военнослужащего похоронили на кладбище родного города.

Степан Домацкий родился 20 ноября 1982 года. Земляки приносят слова поддержки маме, брату и сестре погибшего защитника Отечества.

Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Степана Сергеевича – это невосполнимая утрата и общая скорбь.

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