В Пермском крае изменились правила оборота гражданского оружия Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Пермскому краю информирует жителей региона об изменениях в законодательстве, регулирующем оборот гражданского оружия.

Одно из ключевых изменений касается срока непрерывного владения охотничьим гладкоствольным длинноствольным оружием, необходимого для приобретения нарезного оружия. Теперь этот срок сокращён с пяти до трёх лет.

Кроме того, законодательство разрешило оборот пневматического оружия с дульной энергией более 25 Дж для использования на охоте.

Ещё одно изменение связано с приборами ночного видения. Отменён ранее действовавший запрет на установку таких устройств на гражданское и служебное оружие.

В Росгвардии напоминают владельцам оружия о необходимости соблюдать требования законодательства и ответственно относиться к его хранению и использованию.

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