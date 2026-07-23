В селе Фролы на месяц закрыли кафе «У Кеши» после проверки Роспотребнадзора Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском муниципальном округе по решению суда на 30 суток приостановлена работа кафе «У Кеши», расположенного в селе Фролы. Основанием для этого стали многочисленные нарушения санитарных требований, выявленные во время внеплановой проверки.

Поводом стало отсутствие уведомления о начале деятельности со стороны индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги общественного питания.

Во время обследования инспекторы обнаружили целый ряд нарушений. В заведении не был организован производственный контроль и не применялись процедуры, основанные на принципах ХАССП. Кроме того, продукты принимались без необходимых сопроводительных документов, часть сырья и готовой продукции хранилась без маркировки, а технологические процессы не соответствовали установленным требованиям.

Также проверяющие установили, что производственный цех не оснащён необходимым оборудованием. В кафе отсутствовали технологические документы на выпускаемую продукцию, а у сотрудников не оказалось личных медицинских книжек.

Посчитав выявленные нарушения угрозой для жизни и здоровья посетителей, специалисты Роспотребнадзора составили административный протокол и направили материалы в суд.

Пермский районный суд поддержал требования надзорного ведомства и постановил приостановить деятельность кафе «У Кеши», расположенного по адресу: село Фролы, улица Центральная, 31Б, сроком на 30 суток.

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