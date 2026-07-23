22 июля стало самым теплым днем в Прикамье с начала 2026 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

22 июля в Пермском крае установилась по-настоящему летняя жара. На большей части территории региона температура воздуха превысила отметку в +30 градусов. В Осе столбики термометров поднялись до +31,5°С, в Оханске — до +31,3°С, а в Перми максимальное значение составило +30,2°С.

По данным метеорологов, во многих районах края этот день стал самым жарким с начала лета. В Перми средняя температура за сутки достигла +23,6°С — это самый высокий показатель с начала года. При этом абсолютный максимум температуры пока сохраняется за 19 мая, когда воздух в городе прогрелся до +31°С.

В ближайшие дни жара в регионе сохранится, однако погода станет более неустойчивой. Из-за отсутствия влияния устойчивого антициклона возрастет вероятность гроз. В четверг наиболее сильные грозовые явления ожидаются на западе Пермского края, а в пятницу они могут пройти в центральных районах, включая Пермь.

Дневная температура 23 июля будет держаться в пределах +26…+31°С по краю, в Перми ожидается около +28…+30°С. В пятницу станет немного прохладнее: до +24…+29°С в регионе и около +28°С в краевой столице.

В субботу начнёт формироваться новый антициклон над Южным Уралом, но вероятность гроз в отдельных районах, в том числе в Перми, сохранится. Уже с воскресенья специалисты прогнозируют поступление горячего воздуха из Средней Азии. Это может привести к установлению сильной жары, которая предварительно продержится около трёх дней.

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru