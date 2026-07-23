В Прикамье инвалид через суд добился от компании возвращения средств Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Губахи помогла местному жителю с инвалидностью вернуть деньги, которые он заплатил за работы, так и не выполненные подрядчиком.

Проверка началась после обращения мужчины, сообщившего о нарушении своих прав. Выяснилось, что он заключил договор на установку электрического подъемника в подъезде многоквартирного дома, где проживает. Стоимость работ превысила 100 тысяч рублей.

Несмотря на истечение сроков, предусмотренных договором, подрядчик не выполнил монтаж оборудования и не вернул полученные средства.

Для защиты прав заявителя прокуратура обратилась в суд. Иск был удовлетворен, и с недобросовестного исполнителя взыскали всю сумму, уплаченную по договору. В надзорном ведомстве сообщили, что исполнение вступившего в законную силу судебного решения находится на контроле городской прокуратуры.

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