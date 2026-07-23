В Прикамье бизнесмены поговорили о личных финансах и вложениях

Фото: permkrai.er.ru

В Пермском крае организовали практический семинар «Финансовая уверенность: экономика, инвестиции и типичные ошибки». Площадкой для его проведения выступила компания «ФИНАМ», собравшая под одной крышей владельцев бизнеса, инвесторов и всех интересующихся вопросами управления сбережениями и повышения финансовой культуры.

За проведение отвечал Комитет по финансовым рынкам пермского отделения «ОПОРЫ РОССИИ», который возглавляет Маргарита Соколова. Она также является региональным директором «ФИНАМ» и активным участником партийного проекта.

Главным спикером выступил Илья Радченко — шеф-редактор телеграм-канала «Лимон на чай», известный экономический обозреватель, выступающий экспертом на РБК и в ВШЭ.

На семинаре разобрали базовые правила финансовой грамотности, способы выстраивания долгосрочных инвестиционных стратегий и методы распоряжения личными активами. Говорили и о нынешнем состоянии экономики, возможных корректировках ключевой ставки, колебаниях рублевого курса и прочих факторах, влияющих на биржевую конъюнктуру.

Спикер обстоятельно осветил перспективы фондового рынка для частных трейдеров и предпринимателей, а также перечислил типичные промахи новичков: решения под влиянием эмоций, пренебрежение диверсификацией, излишне оптимистичные прогнозы по доходности и игнорирование рисков.

Фото: permkrai.er.ru

Особый интерес вызвал свободный формат дискуссии. Участники могли напрямую спросить эксперта о методах защиты накоплений, критериях подбора инструментов, оценке макроэкономических угроз и построении надежной финансовой модели в нынешних реалиях.

Координатор партпроекта в регионе Ирина Южанинова подчеркнула, что в наши дни умение обращаться с финансами становится критически важным навыком для каждого предпринимателя. От взвешенных решений и грамотного распределения ресурсов напрямую зависит жизнестойкость бизнеса. Она добавила, что и впредь будет организовывать дискуссионные площадки, где бизнесмены смогут перенимать опыт ведущих экспертов и делиться удачными управленческими решениями.

По завершении встречи всем участникам выдали подборку полезных материалов для дальнейшего изучения вопросов инвестирования и повышения собственной финансовой грамотности.

Подобные семинары являются частью последовательной работы партийного проекта. Их основная задача — укреплять предпринимательские навыки, поднимать уровень финансовой осведомленности и помогать устойчивому развитию малого и среднего бизнеса в Прикамье.