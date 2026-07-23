В аэропорту Перми с начала года изъяли почти 180 кг запрещенной продукции Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Россельхознадзора с начала 2026 года предотвратили ввоз в Пермский край почти 180 килограммов продукции животного происхождения без необходимых документов. Нарушения выявили при проверке пассажиров международных рейсов, прибывших из Узбекистана и Азербайджана.

По данным ведомства, с 1 января по 22 июля в международном аэропорту Пермь (Большое Савино) специалисты досмотрели пассажиров 64 рейсов. Проверку прошли 149 человек. В результате было изъято 179,49 килограмма продукции неизвестного происхождения, среди которой домашний сыр, курут, сливочное и топленое масло, баранина, говядина, куриные тушки, бараний жир, мед и куриные яйца. Все изъятые товары уничтожили путем сжигания.

Очередной случай зафиксировали в июле. У пассажира, прилетевшего из Узбекистана, в ручной клади обнаружили домашний сыр весом 228 граммов и более 300 граммов куриных яиц. Продукция не имела заводской упаковки, маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, поэтому ее ввоз на территорию России был запрещен.

Опасную продукцию изъяли и уничтожили. За нарушение ветеринарных правил гражданина привлекли к административной ответственности. Решение о назначении штрафа было принято 21 июля.

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