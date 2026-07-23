Жители Прикамья оформили более 25 тысяч сертификатов на средства реабилитации Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Пермскому краю выдало более 25,3 тысячи электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации. Сегодня такой способ получения ТСР выбирает каждый второй житель региона, имеющий на это право.

На обеспечение граждан техническими средствами реабилитации с начала года направили свыше 933 млн рублей. Для сравнения, за тот же период прошлого года расходы составили 466 млн рублей. В результате количество оформленных электронных сертификатов и число их получателей выросло почти на 50%.

В Социальном фонде отметили, что с 2026 года появилась новая мера поддержки для инвалидов I группы по зрению, использующих собак-проводников. Они могут оформить электронный сертификат на оплату корма и ветеринарного обслуживания животного. Размер такого сертификата составляет 83,9 тысячи рублей.

Электронный сертификат позволяет владельцам самостоятельно выбирать необходимые товары. При покупке технических средств реабилитации важно, чтобы они соответствовали требованиям индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА).

Сведения о сертификате хранятся в специальном реестре и привязываются к банковской карте получателя. В документе указываются вид и количество изделий, максимальная сумма покупки и срок действия сертификата.

Подать заявление можно в клиентской службе регионального отделения СФР, через МФЦ или в электронном виде на портале госуслуг. Консультации для жителей доступны по телефону единого контакт-центра Социального фонда России.

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