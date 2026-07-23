Пермский краевой суд увеличил компенсацию водителю, пострадавшему при стрельбе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский краевой суд пересмотрел размер компенсации морального вреда водителю КАМАЗа, который получил травмы во время стрельбы в Березниках. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Происшествие случилось 21 июня 2024 года. Мужчина открыл огонь из охотничьего карабина по кабине грузовика, дважды выстрелив в ее сторону. В результате водитель пострадал от осколков разбитого стекла. Позже стрелка признали виновным в угрозе убийством и назначили ему наказание в виде 180 часов обязательных работ.

После этого пострадавший обратился в суд с требованием взыскать с виновника 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд первой инстанции снизил сумму до 30 тысяч рублей, сославшись на финансовое положение ответчика и предполагаемую грубую неосторожность самого водителя.

Не согласившись с таким решением, мужчина подал апелляцию. Он указал, что пережил сильный стресс, опасался за свою жизнь, а действия стрелявшего были умышленными.

Краевой суд признал эти доводы обоснованными и пришел к выводу, что первоначальная компенсация была слишком низкой. При этом суд не удовлетворил требование о выплате 300 тысяч рублей, поскольку истец не представил подтверждений серьезных психологических последствий или прохождения лечения. В результате размер компенсации увеличили до 100 тысяч рублей.

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