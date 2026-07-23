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НовостиОбщество23 июля 2026 4:57

Пермский краевой суд увеличил компенсацию водителю, пострадавшему при стрельбе

Размер компенсации увеличили до 100 тысяч рублей
Дарья ЩЕРБИНИНА
Пермский краевой суд увеличил компенсацию водителю, пострадавшему при стрельбе

Пермский краевой суд увеличил компенсацию водителю, пострадавшему при стрельбе

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пермский краевой суд пересмотрел размер компенсации морального вреда водителю КАМАЗа, который получил травмы во время стрельбы в Березниках. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Происшествие случилось 21 июня 2024 года. Мужчина открыл огонь из охотничьего карабина по кабине грузовика, дважды выстрелив в ее сторону. В результате водитель пострадал от осколков разбитого стекла. Позже стрелка признали виновным в угрозе убийством и назначили ему наказание в виде 180 часов обязательных работ.

После этого пострадавший обратился в суд с требованием взыскать с виновника 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Однако суд первой инстанции снизил сумму до 30 тысяч рублей, сославшись на финансовое положение ответчика и предполагаемую грубую неосторожность самого водителя.

Не согласившись с таким решением, мужчина подал апелляцию. Он указал, что пережил сильный стресс, опасался за свою жизнь, а действия стрелявшего были умышленными.

Краевой суд признал эти доводы обоснованными и пришел к выводу, что первоначальная компенсация была слишком низкой. При этом суд не удовлетворил требование о выплате 300 тысяч рублей, поскольку истец не представил подтверждений серьезных психологических последствий или прохождения лечения. В результате размер компенсации увеличили до 100 тысяч рублей.

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