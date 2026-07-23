В Перми продолжают проверять безопасность мест отдыха у воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Перми продолжаются профилактические рейды на городских водоемах. Совместные проверки проводят сотрудники районных администраций, спасатели и полицейские. Их главная задача — напомнить жителям о правилах безопасного отдыха и предотвратить несчастные случаи.

Специалисты регулярно посещают как официальные пляжи и зоны отдыха, так и несанкционированные места у воды. Особое внимание уделяется семьям с детьми. Родителям рассказывают о мерах предосторожности, объясняют, как избежать опасных ситуаций, и раздают памятки с основными правилами поведения на водоемах.

В первой половине июля в разных районах города прошло несколько десятков таких мероприятий. В Ленинском районе организовали восемь рейдов на правом берегу Камы и Центральной набережной. В Индустриальном районе состоялось семь проверок на Большом и Малом Андроновских прудах, а также на водоеме в деревне Субботино.

Самое большое количество патрулирований провели в Дзержинском районе — 32. В Орджоникидзевском районе специалисты совершили 15 выездов, проверив залив «Утиная заводь», территорию возле станции КамГЭС, а также места отдыха в микрорайонах Заозерье и Васильевка. В Кировском районе прошло 12 рейдов, в том числе в микрорайонах Крым и Судозавод, возле храма Князя Владимира и на участке набережной по улице Кировоградской.

Профилактические мероприятия также состоялись в Мотовилихинском районе — на Мотовилихинском пруду и берегу Камы в районе улицы Смирнова. В Свердловском районе специалисты проверили Липогорский пруд, реку Пижинежиху и озеро Черное. Еще шесть патрулирований организовали в поселке Новые Ляды на берегу залива реки Сылвы.

За время рейдов сотрудники служб пообщались более чем с 200 отдыхающими и напомнили им о правилах безопасного поведения у воды.

Сейчас в Перми оборудованы четыре официальные зоны отдыха с дежурством спасателей. Они находятся на правом берегу Камы у Коммунального моста, в районе Мотовилихинского пруда, возле железнодорожной станции КамГЭС и на левом берегу залива реки Сылвы в поселке Новые Ляды. Кроме того, летом акваторию Камы патрулирует спасательный катер «Русбот 65н».

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