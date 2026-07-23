В Пермском крае вырос интерес к сельскому туризму

Фото: Шилов Сергей Николаевич

За последние два года в Пермском крае значительно увеличилось число посетителей сельских туристических объектов. По данным регионального министерства агропромышленного комплекса, количество экскурсантов выросло в 11,5 раза и достигло 8026 человек. При этом число туристов, приезжающих на отдых в сельскую местность, увеличилось на 18,7% — до 1876 человек.

По словам главы ведомства, интерес жителей городов к деревенской жизни существовал всегда. Однако раньше такие поездки чаще всего ограничивались визитами к родственникам или отдыхом на даче. Сейчас ситуация меняется: все больше людей выбирают фермы и сельские усадьбы как полноценное направление для путешествий. Туристам предлагают экскурсии, развлекательные программы и комфортные условия проживания, благодаря чему агротуризм становится все популярнее.

Развитию этого направления способствует государственная поддержка. Фермеры могут получить грант «Агротуризм» в размере от 3 до 10 млн рублей. Размер финансирования зависит от того, какую часть средств предприниматель готов вложить в проект самостоятельно. Максимальный грант доступен тем, кто обеспечивает не менее 25% собственных инвестиций.

Полученные средства разрешено использовать на строительство и обустройство мест для размещения туристов, подключение объектов к инженерным сетям, приобретение необходимого оборудования, благоустройство территории и другие работы, связанные с развитием туристической инфраструктуры.

Интерес к программе поддержки среди сельхозпроизводителей остается высоким. При этом для участия необходимо соответствовать нескольким требованиям: относиться к субъектам малого или среднего бизнеса, состоять в реестре получателей государственной поддержки и заниматься растениеводством, животноводством либо аквакультурой.

В настоящее время в Пермском крае при поддержке государства реализуются четыре проекта в сфере агротуризма. Среди них — агроусадьба «Острова», «Территория VARI GAZAN», проект «Космическая легенда КАРША-вель» и осетровая ферма «ДоброFish».

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