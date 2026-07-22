В Перми объявили набор волонтёров для очистки реки Мулянки от нефтепродуктов

Фото: источник КП-Пермь

Администрация Перми пригласила жителей города присоединиться к экологической акции по ликвидации последствий загрязнения реки Мулянки нефтепродуктами. Добровольцев ждут в парке «Манки Ривер» по адресу: ул. Встречная, 28А.

Волонтёры смогут помочь сразу по нескольким направлениям: ухаживать за пострадавшими птицами, очищать береговую линию (для этого понадобятся резиновые сапоги), а также работать в штабе, регистрируя участников и помогая с выдачей средств индивидуальной защиты и питания.

Принять участие могут все желающие старше 18 лет. Перед посещением акции необходимо пройти регистрацию на платформе dobro.ru.

Для удобства участников организуют две смены: с 9:00 до 13:30 и с 13:30 до 18:00. Также будет работать бесплатный трансфер от остановки «Гознак» до парка и обратно. Автобусы отправятся в 8:20 и 13:20, обратные рейсы запланированы на 14:00 и 18:00.

Организаторы обеспечат добровольцев средствами индивидуальной защиты, питьевой водой и горячим питанием.

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