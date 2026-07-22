Судебные приставы помогли взыскать компенсацию за нападение на спортивного судью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Березниках судебные приставы обеспечили исполнение решения суда о выплате компенсации морального вреда спортивному судье, который пострадал во время детских лыжных соревнований.

Инцидент произошел на финише турнира. Один из зрителей нарушил правила проведения соревнований, вышел в зону финишного створа и начал оскорблять судью. Несмотря на присутствие большого числа свидетелей и юных спортсменов, мужчина не остановился на словесной перепалке и ударил судью кулаком в лицо.

После случившегося пострадавший испытал физическую боль, сильный стресс и переживания, связанные с опасением за свое здоровье. В связи с этим он обратился в суд с требованием компенсировать причиненный моральный вред.

Суд удовлетворил иск и обязал виновника выплатить потерпевшему 35 тысяч рублей.

Исполнительное производство было возбуждено в отделе судебных приставов по городу Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должнику разъяснили, что уклонение от исполнения судебного решения повлечет дополнительные меры принудительного взыскания и финансовые санкции. В качестве обеспечительной меры приставы арестовали денежные средства на его банковских счетах.

После введения ограничений мужчина добровольно перечислил всю сумму компенсации. Деньги были переведены взыскателю, после чего исполнительное производство завершили в связи с полным исполнением судебного решения.

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