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НовостиОбщество22 июля 2026 16:11

Судебные приставы помогли взыскать компенсацию за нападение на спортивного судью

Суд обязал виновника выплатить потерпевшему 35 тысяч рублей
Дарья ЩЕРБИНИНА
Судебные приставы помогли взыскать компенсацию за нападение на спортивного судью

Судебные приставы помогли взыскать компенсацию за нападение на спортивного судью

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Березниках судебные приставы обеспечили исполнение решения суда о выплате компенсации морального вреда спортивному судье, который пострадал во время детских лыжных соревнований.

Инцидент произошел на финише турнира. Один из зрителей нарушил правила проведения соревнований, вышел в зону финишного створа и начал оскорблять судью. Несмотря на присутствие большого числа свидетелей и юных спортсменов, мужчина не остановился на словесной перепалке и ударил судью кулаком в лицо.

После случившегося пострадавший испытал физическую боль, сильный стресс и переживания, связанные с опасением за свое здоровье. В связи с этим он обратился в суд с требованием компенсировать причиненный моральный вред.

Суд удовлетворил иск и обязал виновника выплатить потерпевшему 35 тысяч рублей.

Исполнительное производство было возбуждено в отделе судебных приставов по городу Березники и Усольскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Должнику разъяснили, что уклонение от исполнения судебного решения повлечет дополнительные меры принудительного взыскания и финансовые санкции. В качестве обеспечительной меры приставы арестовали денежные средства на его банковских счетах.

После введения ограничений мужчина добровольно перечислил всю сумму компенсации. Деньги были переведены взыскателю, после чего исполнительное производство завершили в связи с полным исполнением судебного решения.

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