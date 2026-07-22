В Перми определили лучших водителей автобусов муниципального перевозчика Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В МУП «Пермгорэлектротранс» подвели итоги конкурса профессионального мастерства среди водителей автобусов. За победу боролись 17 сотрудников предприятия.

Конкурс стал подготовительным этапом перед городскими соревнованиями. Именно его победители будут представлять муниципального перевозчика на общегородском конкурсе профессионального мастерства.

Участникам предстояло пройти несколько испытаний. Они продемонстрировали знание правил дорожного движения, а также навыки скоростного маневрирования и управления автобусом.

Лучший результат показала Наталья Семёнова. Второе место занял Андрей Седельников, третьим стал Игорь Пекарчик. Кроме того, Наталья Семёнова одержала победу в отдельной номинации за лучшее знание правил дорожного движения. Приз зрительских симпатий получил Роман Пардаев.

Начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин отметил, что работа водителя автобуса играет важную роль в обеспечении безопасности и комфорта пассажиров. По его словам, подобные конкурсы помогают выявить сильнейших специалистов, повысить престиж профессии и поддерживать высокий уровень подготовки сотрудников.

Победителей наградили призами от МУП «Пермгорэлектротранс», а всем участникам вручили памятные сувениры.

Следующим этапом станет общегородской конкурс профессионального мастерства, который пройдёт 15 августа в Камской долине на площадке напротив РЭО Госавтоинспекции по адресу: ул. Спешилова, 107/3. Впервые в соревнованиях смогут принять участие водители автобусов всех классов — малого, среднего, большого и особо большого. Для зрителей вход будет свободным. Гостей также ждут интерактивные площадки, где представят ретро-автобусы и современный общественный транспорт.

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