На реках Пыж и Мулянка продолжается устранение последствий загрязнения

Фото: источник КП Пермь

На реках Пыж и Мулянка продолжаются работы по ликвидации последствий загрязнения. В устранении загрязнений задействованы силы и техника ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Ход работ рассмотрели на очередном заседании межведомственной рабочей группы. В ликвидации последствий принимают участие 135 специалистов, работающих в две смены. Также на объектах используется 25 единиц специальной техники.

На сегодняшний день с загрязнённых участков собрано 3969 кубометров загрязнённой воды и около 10 тонн загрязнённого грунта.

Работы ведутся на нескольких участках: на реке Мулянке в районе базы отдыха «Манки-Парк», моста на шоссе Космонавтов и возле Сбербанка, а также на реке Пыж в районе улицы 1-я Пыжевская, 10.

Жителям напоминают о действующих ограничениях: купание и отдых у воды на реках Пыж и Мулянка запрещены. Нельзя использовать лодки и сапборды, а также брать воду для питья и бытовых нужд. Рыба из этих рек непригодна для употребления в пищу, а выгул домашних животных рядом с береговой линией может быть опасен из-за риска отравления.

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