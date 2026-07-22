Пермское УФАС взыскало с монополистов более 6,3 млн рублей штрафов за полгода Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первой половине 2026 года Пермское управление Федеральной антимонопольной службы привлекло ресурсоснабжающие организации к ответственности за нарушения при подключении потребителей к инженерным сетям. Общая сумма назначенных штрафов превысила 6,3 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

За январь–июнь в антимонопольную службу поступило 83 обращения, связанные с нарушениями при подключении частных домов к газовым сетям по программе социальной газификации. Еще 40 жалоб жители направили по вопросам технологического присоединения к электросетям.

Также в ведомство обращались из-за проблем с подключением к системам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Кроме того, жители региона сообщали о случаях, когда владельцы инженерной инфраструктуры ограничивали доступ к коммунальным ресурсам.

После рассмотрения поступивших обращений специалисты УФАС возбудили 25 административных дел по фактам несоблюдения правил технологического присоединения и требований о недискриминационном доступе к инженерным сетям. По итогам проверок было выдано 13 предписаний с требованием устранить выявленные нарушения и обеспечить подключение заявителей.

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