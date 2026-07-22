В Краснокамске курьер телефонных мошенников обманул пенсионеров на 3 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Перми, которого обвиняют в участии в мошеннической схеме. По данным следствия, молодой человек выполнял функции курьера и проходит обвиняемым по трем эпизодам мошенничества в особо крупном размере.

Следователи установили, что подозреваемый нашел подработку через интернет. По указанию организаторов схемы он приезжал к потерпевшим, забирал у них наличные деньги, после чего через банкоматы переводил средства на счета сообщников. За каждую такую операцию он получал вознаграждение.

Перед визитом курьера мошенники связывались с пожилыми людьми по телефону. Они убеждали пенсионеров, что те якобы оказались причастны к преступлению, и под предлогом проверки денежных средств требовали передать все имеющиеся сбережения человеку, который придет и назовет заранее оговоренное кодовое слово.

Жертвами аферистов стали трое пенсионеров из Перми. Общая сумма причиненного им ущерба превысила 3 миллиона рублей.

Во время расследования обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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